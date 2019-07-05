بالصور| راموس يحدد موعد مغاردته للغردقة .. و"ماركا" تشيد بمعاملة "عدو" صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

نشر اللاعب الدولي سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، صورا جديدة مع أسرته بالغردقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ويقضي راموس، رحلة سياحية في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، للاحتفال بشهر العسل مع زوجته بيلا روبيو وأطفاله الثلاثة أليخاندرو وماركو وروبيو وعدد من أفراد عائلته، وتستمر لمدة 5 أيام.

واهتمت وسائل الإعلام الإسبانية بزيارة سيرجيو راموس.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقريراً عن الترحيب الودود من المصريين بنجم ريال مدريد الذي يعيش الآن في أحد فنادق الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

سيرجيو راموس كان عدو المصريين الأول في كرة القدم في الصيف الماضي عندما تسبب في إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا وتسبب في غيابه عن مواجهة بلاده ضد أوروجواي في افتتاح مشوار مونديال روسيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من "حادثة صلاح" الشهيرة التي جعلت المصريين يشعرون بالكراهية تجاه راموس، قوبل قائد ريال مدريد بترحاب شديد وبحفاوة بالغة في مصر.

ووصل قائد ريال مدريد، إلى مطار الغردقة الدولي، مساء الثلاثاء الماضي، للقيام بجولة سياحية في المدينة الساحلية، برفقة أسرته.

وكشف رجل الأعمال كامل أبو علي، عن موعد مغادرة راموس للغردقة، موضحا أنها ستكون يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أن الزيارة تعد ترويجا للسياحة وإظهار مصر بشكل أفضل.

وأوضح أبو علي، في مداخلة لبرنامج "آخر النهار"، على شاشة "النهار" أمس، أن راموس وأسرته المكونة من 13 فردا، سعداء للغاية والأمور تسير على ما يرام والبرنامج السياحي مثل ما كان يتوقعه اللاعب وأسرته بل أفضل بكثير.

وأعرب، عن تمنياته بتواجد راموس ولاعبين آخرين في العام القادم بمصر، كون أن زيارة النجوم والمشاهير وتواجدهم في مصر تعمل على ازدهار السياحة وتروج لها.

ويستعد راموس للموسم الكروي للعام القادم والتدريبات التي من المفترض أن تبدأ الاثنين.