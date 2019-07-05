لاسارتي يُعلن قائمة الأهلي لمعسكر إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

وشهدت القائمة غياب الرباعي الدولي محمد الشناوي ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان، لتواجدهم مع منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا التي تقام حاليا في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

ويغيب عن قائمة الأهلي المقرر أن تسافر إلى إسبانيا، اللاعب محمد محمود والذي تعرض قبل عدة شهور لقطع في الرباط الصليبي، وغاب على إثرها عن المشاركة مع فريقه، بالإضافة لعدم تواجد شريف إكرامي وسعد سمير وكريم وليد"نيدفيد".

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وقرر لاسارتي الاستعانة بثلاثة حراس في قائمة الأهلي المسافرة إلى إسبانيا وهم علي لطفي ورمضان مصطفى ومصطفى شوبير.

وضمت القائمة كلا من:

علي لطفي وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربي بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ورمضان مصطفى.