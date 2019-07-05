رياضة | بنك عودة: حصلنا على تذاكر مباراة المنتخب من تذكرتي بفواتير رسمية.. واللجنة المنظمة ليس لها علاقة بالأمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنك عودة: حصلنا على تذاكر مباراة المنتخب من تذكرتي بفواتير رسمية.. واللجنة المنظمة ليس لها علاقة بالأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضح المهندس محمد بدير القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك عودة حقيقة الصور المنتشرة عبر السوشيال ميديا بخصوص الاستحواذ على كمية كبيرة من تذاكر مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بدور ال16 بكأس الأمم الإفريقية توتال2019.

وقال بدير إن البنك تلقي عرضا من شركة تذكرتي للحصول على تذاكر مباراة مصر السبت المقبل باستاد القاهرة، وتم الاتفاق مع تذكرتي وشراء أقل من ألف تذكرة.

وتابع أن ما تردد عن حصول بنك عودة على الآلاف من التذاكر غير حقيقي، بل العدد مئات وأقل من ألف تذكرة تم شراؤهم من تذكرني بشكل رسمي.

Advertisements

ونفي بدير أن يكون هناك مساءلة قانونية خاصة أن البنك اشتري التذاكر من تذكرتي بفواتير رسمية وبفواتير ضريبية وبالقيمة المضافة، وأن الفواتير موجودة بالبنك لمن يريد الاطلاع عليها من الجهات الرقابية.

كما شدد على أن اللجنة المنظمة للبطولة ليس لها أية علاقة بهذا الأمر، بل تم الشراء من شركة تذكرتي، مشيرا إلى أن البنك ليس راعيا للبطولة أو المنتخب ولكن ما تم دعما للمنتخب الوطني.

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي أن هناك عددا آخر من البنوك والشركات تلقى نفس العرض من شركة تذكرتي وقاموا جميعا بشراء تذاكر لمباريات مصر، وليس بنك عودة فقط.

كما أعلن بدير أنه تم توزيع التذاكر على موظفي البنك الأكفاء والمميزين بنصف الثمن تقديرا لمنتخب مصر ودعما للمنتخب في مهمته القومية.