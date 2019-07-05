رياضة | غريب يحدد موعد معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادا للأمم الإفريقية

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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، على تحديد يوم 2 سبتمبر المقبل موعدا لمعسكر الفراعنة الصغار استعدادا للأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين أو ثلاثة مباريات ودية، خلال المعسكر للوقوف على مستوى اللاعبين قبل الانخراط في منافسات البطولة بشكل رسمي.