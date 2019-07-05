رياضة | الزئبقي يشارك جمهوره بصورة أولاده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزئبقي يشارك جمهوره بصورة أولاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد بركات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على نشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، رفقة عائلته.

وظهر بركات برفقة أولاده الثلاثة فى الصورة، خلال قضاء إجازته بإحدى المناطق، حيث ينوي الدخول للإعلام الرياضي خلال الفترة المقبلة.