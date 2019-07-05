رياضة | غدًا.. الأهلي يبدأ اختبارات الناشئين في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الأهلي يبدأ اختبارات الناشئين في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي للموسم الكروي الجديد 2019ـ 2020، غدا السبت الموافق 6 يوليو الجاري ، وتستمر حتى الخميس 11 من نفس الشهر، بفروع أكاديمية الأهلي،في محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط والسويس وسوهاج والدقهلية (المنصورة)، وذلك لمواليد 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 – 2010.

وقال الكابتن فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي إن عملية بيع الاستمارات وقيمتها 50 جنيهاً للاستمارة الواحدة بدأت في الملاعب التي تقام عليها الاختبارات، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في الأيام السابقة لإجراء الاختبارات.

وتقام الاختبارات وفقاً للمواعيد التالية :

فرع أسوان

تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و7 و 8 يوليو المقبل لمواليد 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 - 2004 - 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002.

وتقام الاختبارات على الملعب الفرعي باستاد أسوان الرياضي من السادسة وحتى العاشرة مساء، وتباع الاستمارات بنفس الملعب يومي 4 و5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع سوهاج

تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و 7 و 8 يوليو لمواليد 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 - 2004 - 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002.

وتقام الاختبارات في مدارس سيتي من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس المدرسة يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

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فرع أسيوط

تبدأ الاختبارات يومي السبت والأحد 6 و 7 يوليو لمواليد 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010، وتستكمل يوم الاثنين 8 يوليو لمواليد 2003 - 2004 - 2005، وتختتم يوم الثلاثاء 9 يوليو لمواليد 2002.

وتقام الاختبارات على استاد جامعة أسيوط من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس الملعب يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع مدرسة بايونيرز بالإسكندرية

تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و 7 و 8 يوليو لمواليد 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 و 2004 و 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002.

وتقام الاختبارات في مدارس بايونيرز بالرأس السوداء من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس المدرسة يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية

علي أن تبدأ الاختبارات يوم الأحد 7 يوليو لمواليد 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010، وتستكمل يوم الاثنين 8 يوليو لمواليد 2003 - 2004 - 2005، وتختتم يوم الثلاثاء 9 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات في كلية فيكتوريا كوليدج من السادسة وحتى العاشرة مساءً، وتباع الاستمارات في نفس المدرسة يومي 5 و 6 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع السويس

تبدأ الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين 6 و 7 و 8 يوليو لمواليد 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010، وتستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10 يوليو لمواليد 2003 و 2004 و 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات في نادي النصر للبترول من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، و تباع الاستمارات في نفس النادي يومي 4 و 5 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

فرع المنصورة

تبدأ الاختبارات يومي الاثنين والثلاثاء 8 و 9 يوليو لمواليد 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010، وتستكمل يوم الأربعاء 10 يوليو لمواليد 2003 - 2004 - 2005، وتختتم يوم الخميس 11 يوليو لمواليد 2002، وتقام الاختبارات على الملعب الفرعي باستاد جامعة المنصورة من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتباع الاستمارات في نفس الملعب يومي 6 و 7 يوليو من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.