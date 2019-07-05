رياضة | أمير مرتضى عن معاري الزمالك: لم ينجح أحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى عن معاري الزمالك: لم ينجح أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرى أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللاعبين المعارين بالفريق لا يوجد فيهم من يصلح للعودة في الموسم المقبل.
وأكد أمير لمجلس إدارة الزمالك أنه يفضل بقاء المعارين خارج النادي في الموسم المقبل لحين تطوير مستواهم بشكل أكبر ووصولهم إلى أفضل أداء.
ولم يعلن مسئولو الزمالك بعد عن عودة أي لاعب من بين قائمة المعارين وتم استبعادهم جميعًا من معسكر قبرص الذي يخوضه الفريق في الوقت الحالي ويستمر لمدة 13 يومًا ويتخلله خوض 4 مباريات ودية.
ويتواجد ما يقرب من 15 لاعبًا بين صفوف نادي الزمالك ضمن قائمة المعارين في مختلف المراكز لكن الاتجاه لدى الإدارة حاليًا وبالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق على استمرارهم خارج النادي والتركيز بشكل أكبر على الصفقات الجديدة للفريق.