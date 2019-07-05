رياضة | صدمة داخل نادي الزمالك بسبب محمود جنش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة داخل نادي الزمالك بسبب محمود جنش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صدمة فيما يتعلق بمحمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق والإصابة التي تعرض لها في تدريبات المنتخب الوطني.

وتعرض جنش للإصابة بقطع في وتر أكيليس وأجرى عملية جراحية في ألمانيا وتأكد غيابه حتى نهاية منافسات أمم افريقيا 2019.

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وأكد المصدر أن اللاعب إصابته ستكون 6 شهور على الأقل وليس من 4 إلى 6 شهور كحد أقصى وذلك بعد الإطلاع على الفحوصات الطبية للاعب.