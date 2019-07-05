رياضة | كاف يوضح حقيقة التلاعب في مباراة الكونغو وزيمبابوي

نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، تلقيه أي خطاب من أجل فتح تحقيق في نتيجة المباراة التي تغلبت فيها الكونغو الديمقراطية على زيمبابوي 4-0، في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.

قال السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، معاذ حجي، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "لم ترد إلينا أية مراسلة بخصوص مزاعم التلاعب بنتيجة هذه المباراة، "كاف" لن يتسامح مطلقاً مع مثل هذه الأمور حال تأكد من ذلك".

وتقدم المنتخب الكونغولي إلى الدور الثاني في البطولة ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز.