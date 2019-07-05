رياضة | الزرقا يضم مدافع فاركو في صفقة إنتقال حر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزرقا يضم مدافع فاركو في صفقة إنتقال حر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مجلس إدارة نادي الزرقا أحد فرق المجموعة الثانية بدوري الممتاز "ب" على توقيع اللاعب محمد جدو مدافع فاركو ليكون لاعب ضمن صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل .

وقام جدو بالتوقيع للزرقا في حضور أيمن نعناع مدير الكرة، وذلك لمدة موسمين، عقب رحيلة عن فاركو بنهاية الموسم الماضي.

ويعد اللاعب من مواليد 94 وسبق لة الإنضمام لإندية اتحاد الشرطة، واتحاد نبروة، وكوكاكولا، وفاركو قبل التوقيع للزرقا.

وتعاقد الزرقا من قبل من 6 لاعبين وهم محمد سلامة، مدافع الإعلاميين، وحسام جمالية، مهاجم البنك الأهلي، ومصطفى كوكو، لاعب دمنهور، وأحمد أبو طالب، مدافع نبروة، وأحمد عبد الفتاح، مدافع بدر، واسلام حسني، لاعب بترول أسيوط، ومحمد صبحي، من بنها، وأحمد التليس من منية سمنود