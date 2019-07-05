رياضة | مدرب الكونغو: مدغشقر ذات معنويات مرتفعة ويجب علينا أن نقلق عندما نواجههم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الكونغو: مدغشقر ذات معنويات مرتفعة ويجب علينا أن نقلق عندما نواجههم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن منتخب مدغشقر فاجأ الجميع ، ولكننا عكس ذلك واجهناهم منذ فترة هو فريق قوي للغاية وأود أن أهنأ هذا الفريق على الأداء وسنسعى على هزيمتهم .

وحول تأهل منتخب الكونغو كأفضل أصحاب المركز الثالث ، قال : ليس هناك ضغطا علينا نحن في قمة التركيز والمباريات على قدر من الجودة ويجب أن نستعد جيدا للتأهل وكرة القدم جزء من المتعة وشرف لى ويجب أن تلعب بالكثير من الرضا وسأحاول الحفاظ على الروح المعنوية لفريقى .

وأضاف أنه سوف يتحدث بهدوء بعد البطولة لتحديد إمكانية الاستمرار أو الرحيل متوجها بالشكر لشعب الكونغو على الثقة فى قيادة الفريق .