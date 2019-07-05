رياضة | مدرب الكونغو: مدغشقر ذات معنويات مرتفعة ويجب علينا أن نقلق عندما نواجههم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الكونغو: مدغشقر ذات معنويات مرتفعة ويجب علينا أن نقلق عندما نواجههم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن منتخب مدغشقر فاجأ الجميع ، ولكننا عكس ذلك واجهناهم منذ فترة هو فريق قوي للغاية وأود أن أهنأ هذا الفريق على الأداء وسنسعى على هزيمتهم .
وحول تأهل منتخب الكونغو كأفضل أصحاب المركز الثالث ، قال : ليس هناك ضغطا علينا نحن في قمة التركيز والمباريات على قدر من الجودة ويجب أن نستعد جيدا للتأهل وكرة القدم جزء من المتعة وشرف لى ويجب أن تلعب بالكثير من الرضا وسأحاول الحفاظ على الروح المعنوية لفريقى .
وأضاف أنه سوف يتحدث بهدوء بعد البطولة لتحديد إمكانية الاستمرار أو الرحيل متوجها بالشكر لشعب الكونغو على الثقة فى قيادة الفريق .
وأشار إلى أننا نعمل على تحسين وضعنا وليس لدينا حدود ونسعى لإحراز أفضل مستوى والوصول لأبعد مدى بالبطولة.
تابع : أن فريق مدغشقر ذات معنويات مرتفعة ويجب علينا أن نقلق عندما تواجههم يوم الأحد.
وواصل : تجربة الجابون ليس بها نقاط مشاركة ولم يكن اللاعبين راضيين واستطعنا العمل على تصحيح الأخطاء وتخطى الصعاب ولا نفكر بتلك القصص وتركيزنا فقط على أرض الملعب والحياة لا تسرى كنهر جارى ولا يجيب أن تتأثر باى شيئ خارجى ونأمل فى الاستمرار فى التقدم .
وأردف : ليس لى حساب على فيس بوك ولكن هناك ٦٠ حسابا غير صحيحا بأسمى وصورتى .
وأكمل :الحديث عن أي فساد أو تقديم رشوة لحارس زيمبابوي فهو أمر شرير وإشاعة مغرضة ومشين للصحافة ..وندد بتلك الإشاعات وشوف نكمل هدفنا بالبطولة .
وأتم : أن نحب اللاعب بطريقة ٤/٤/٢ ويجب علينا ألا نندفع والجميع يجب أن يساهم ، ولدينا لاعبين يمكنهم اللعب بأكثر من مركز وساختار أفضل تشكيل لمواجهة مدغشقر لأن الأمر يتوقف على الجاهزية لكل لاعب .