رياضة | ديانج أولى صفقات الأهلي الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديانج أولى صفقات الأهلي الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إنهاء صفقة التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأنهى مسؤولي المارد الأحمر الاتفاق بشكل رسمي مع إدارة الفريق الجزائري، على أن يتم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب للإنضمام للتدريبات.
وكان مجلس الأهلي كلف أمير توفيق مدير التعاقدات، بالسفر للجزائر خلال الساعات الماضية، والذي عجل بإنهاء الأمر ونجح في إقناع ناديه بالتنازل عن اللاعب رغم قوة العروض المنافسة.
ويسعى الأهلي للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.