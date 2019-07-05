رياضة | ديانج أولى صفقات الأهلي الصيفية

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نجح مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إنهاء صفقة التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأنهى مسؤولي المارد الأحمر الاتفاق بشكل رسمي مع إدارة الفريق الجزائري، على أن يتم الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب للإنضمام للتدريبات.