رياضة | محمود كهربا يطير إلى تركيا خلال ساعات للانتقال لنادي هناك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود كهربا يطير إلى تركيا خلال ساعات للانتقال لنادي هناك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى تركيا خلال ساعات لإنهاء اتفاقه مع أحد الأندية هناك.

وكان "كهربا" تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري التركي خلال الأشهر الماضية، ومن المقرر أن يحسم اللاعب كافة الأمور خلال رحلته هناك.

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وانقطع "كهربا" عن تدريبات الزمالك في الفترة الأخيرة، بحجة انتهاء مدته تعاقده مع النادي الأبيض، عكس ما يخرج من مسئولي الزمالك حيث يؤكدون أن عقد "كهربا" مستمر حتى عام ٢٠٢٢ مع القلعة البيضاء.