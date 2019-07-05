رياضة | وزارة الشباب والرياضة :غرفة العمليات المركزية لبطولة أمم إفريقيا تواصل عملها على مدار الساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة :غرفة العمليات المركزية لبطولة أمم إفريقيا تواصل عملها على مدار الساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيان لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، عن مواصلة واستمرار عمل غرفة العمليات المركزية لبطولة أمم افريقيا ، على مدار الساعة ، لمتابعة كافة تفاصيل بطولة أمم افريقيا، والتي تستمر حتي ٢٠ يوليو الجاري، بهدف إنجاح بطولة كأس الامم الافريقية وخروجها بالشكل اللائق لمصر.

وتعمل غرفة العمليات المركزية على ادارة ومواجهة أي أزمة ومتابعة كافة اعمال البطولة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة اثناء مباريات البطولة وخارجها، وخلال فترات مران الفرق المشاركة في البطولة، ومتابعة تسهيل كافة متطلبات الفرق المشاركة، وتسهيل إجراءات سرعة خروج ودخول الجماهير من والي الاستادات، بالاضافة الي المتابعة مع الجهات المسئولة عن تذاكر المباريات، وتامين الفرق وتامين مصادر الكهرباء.

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