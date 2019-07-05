رياضة | إعلامي رياضي يفجر مفاجأة جديدة عن المرشحين لرئاسة نادي النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي رياضي يفجر مفاجأة جديدة عن المرشحين لرئاسة نادي النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، القريب من الأحداث داخل نادي النصر، عن مصير بعض المرشحين لرئاسة نادي النصر؛ وذلك بعد دراسة اللجنة الانتخابية لأوراقهم، قبل الإعلان عن القوائم النهائية في الانتخابات الجارية حاليًا.

وأغلق في العاشرة من مساء الخميس، باب الترشح لانتخابات نادي النصر، وسط تقديم 5 أشخاص أوراقهم رسميًا لشغل منصب الرئيس، خلفًا لسعود آل سويلم؛ وهما: "تركي الدهام، عبدالله إبراهيم العثمان، وصالح الأطرم، ونصر النصر، وصفوان السويكت".

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وقال العصيمي عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن ملفات كل من القانوني صالح الأطرم، ورجل الأعمال نصر النصر، مرشحي الرئاسة في النادي العاصمي، سيتم استبعادها.

وأضاف أن الأطرم والنصر، قدما أوراقًا "ناقصة"، ولا تستوفي كل الشروط الموضوعة من قِبل الهيئة العامة للرياضة.

كما أكد العصيمي أن إبرايهم العثمان، الذي قدم أوراقه قبل لحظات قليلة من غلق باب الترشح لانتخابات النصر، مساء الخميس، يحظى بدعم كبير من قِبل رجل الأعمال يوسف القفاري، العضو الذهبي في النادي.