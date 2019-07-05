جواز سفر نيمار دا سيلفا يضعه في أزمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أزمة جديدة تحول دون انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف فريقه القديم برشلونة الإسباني.

الصحيفة أضافت في تقرير لها أن نيمار لا يمتلك جواز سفر أوروبي، كما أن فريق برشلونة لا يحق له امتلاك أكثر من 3 لاعبين بجواز سفر أجنبي.

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نيمار البالغ من العمر 27 عاما، قد قدم طلبا للحصول على الجنسية الإسبانية، حينما انضم للنادي الكتالوني في 2013 وكان من المفترض أن يحصل عليها في سبتمبر 2017، إلا أن رحيله لباريس سان جيرمان أفسد الأمر.

ويضم النادي الكتالوني ضمن صفوفه لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهم: البرازيليان مالكوم وآرتور ميلو، والتشيلي أرتورو فيدال، لذا فإن ظل برشلونة متمسكا بإتمام صفقة انتقال نيمار، سيتعين عليه التخلي عن أحد اللاعبين الثلاثة.

ومن المرجح أن يتم التضحية بمالكوم، بالنظر إلى أنه بالكاد لعب في الموسم الماضي، تحت إشراف إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، خاصة مع وجود أندية مهتمة باللاعب البالغ 22 عاما.