ديفيد بيكهام متهم بتقبيل ابنته بطريقة مثيرة.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تجاهل النجم البريطاني الشهير ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا السابق، الانتقادات التي وجهت إليه من قبل بعد تقبيله ابنته التي تبلغ من العمر 7 سنوات، وكرر الأمر مرة أخرى.
بيكهام انتشرت له لقطات وهو يقبّل ابنته هاربر البالغة من العمر سبع سنوات على فمها، متجاهلاً الانتقادات التي واجهها في الماضي لقيامه بالأمر عينه.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فقد كان الأب وابنته يشاهدان فريق كرة القدم النسائي الإنجليزي يلعب مع النرويج حين التُقطت هذه اللحظة بينهما.
بيكهام كان قد تعرض لانتقادات كثيرة لتقبيل أصغر طفلته من قبل، ففي عام 2017، نشر اللاعب السابق صورة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وهو يقبّل ابنته البالغة من العمر خمس سنوات على الشاطئ، فكان الردّ من بعض متابعيه باعتبار الصورة “غير لائقة”.
وفي نقاش على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أصر بيكهام على أنه أب حنون للغاية مع أطفاله لأنه نشأ بهذه الطريقة.
من جهتها، دافعت المضيفة سوزانا ريد عن قرار بيكهام بتقبيل ابنته على شفتيها، لكنّها اعترفت لاحقًا بأنه من غير المناسب مشاركة هذه اللحظة عبر الإنترنت، أما الدكتورة فيونا مارتن، عالمة نفس الأطفال، فتتّفق مع فكرة تقبيل الطفل على الشفاه معتبرة أن هذا الأمر يعزز التواصل العاطفي.
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