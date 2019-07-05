شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الكاف : التنظيم المصري لأمم أفريقيا باهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي المغربي معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» سعادته بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) في مصر بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الدور الأول.

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وقال حجي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «النسخة الحالية استثنائية بكل المقاييس فهي تضم 24 منتخبا والتنظيم كان باهرا حتى الآن والحكومة المصرية لم تدخر جهدا لضمان نجاح البطولة. بعد كأس العالم في روسيا، كان على الكاف تقديم بطولة استثنائية وهو ما حدث حاليا بالنسخة الجارية في مصر.»

وأضاف: «تنظيم البطولة جاء في وقت ضيق بالنسبة لمصر. أشكر الجمهور المصري الذي يدعم البطولة ويحضر مباريات أخرى بخلاف مباريات فريقه، وأعتقد أن الأعداد ستزيد في الأدوار المقبلة.»

وأوضح: «نعلم أن البطولة بمشاركة 24 فريقاَ تتطلب بنية أساسية قوية. لهذا، ننتظر تطوير هذا الأمر في البلاد التي ستستضيف النسخ القادمة مثل الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا».