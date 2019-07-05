شكرا لقرائتكم كفر الشيخ تستضيف معسكر الانتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سافر خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى لشرم الشيخ لإنهاء ترتيبات معسكر الفريق وعاد للقاهرة لإنجاز الصفقات الجديدة .

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى بإستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى الحالى .

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وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.