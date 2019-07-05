شكرا لقرائتكم شيلونجو راحة إجبارى فى الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة محمود جابر على منح الناميبى شيلونجو مهاجم الفريق إجازة يسافر فيها لبلاده لقضاء بعض الوقت مع أسرته لاسيما أنه لم يحصل على راحة بنهاية الموسم فى ظل ارتباطه بالظهور مع منتخب بلاده فى كأس الامم الافريقية المقامة فى مصر .

وتذيل منتخب نامبيا المجموعة الرابعة بدون نقاط، والتي ضمت إلى جانبهما المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا.

وغادرت بعثة منتخب ناميبيا القاهرة بعد وداع لكأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات فى الظهور الثالث لهم بالكان .

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.