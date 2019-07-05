شكرا لقرائتكم هؤلاء يغيبون عن معسكر الأهلي فى إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 8 لاعبين يغيبون عن معسكر الأهلي في أسبانيا غداً لأسباب مختلفة بعدما أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التى ستُسافر إلى أسبانيا لخوض المعسكر الذى يخوض الاهلي من خلاله 3 مباريات ودية.

وهم كلاً من شريف إكرامي ، سعد سمير ، كريم نيدفيد ، محمد محمود للأصابة فيما يغيب الرباعي محمد الشناوي ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطني الأول في بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً.

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وتضم قائمة الاهلي المسافرة إلى أسبانيا 33 لاعباً ، هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.