موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور ال16 في كأس الأمم.. تعليمات خاصة للجماهير في إستاد القاهرة

تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة صباح الغد السبت الموافق 6 يوليو مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا “الكان 2019″، والمقامة حاليًا في مصر، ويطمح المنتخب المصري في تحقيق الإنتصار خلال هذه المباراة لعبور هذا الدور والوصول إلى دور ربع النهائي وإستكمال مشواره نحو تحقيق لقب البطولة نسختها الحالية لتصبح البطولة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

أمام منتخب الأولاد “البافانا بافانا” فيدخل مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وهو يريد تحقيق واحدة من كبرى المفاجآت في هذه البطولة، وإقصاء المنتخب المصري من المنافسات على أرضه ووسط جماهيره في إستاد القاهرة.

موعد مباراة مصرو جنوب أفريقيا والقنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة

ينتظر المصريين في كافة المحافظات والقرى والنجوع، مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور ال16 ببطولة كأس أمم أفريقيا على أحر من الجمر، فالجميع في مصر يمني النفس بتحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا الغائبة عن خزائن الفراعنة منذ نحو 9 سنوات كاملة، حيث كان اللقب الأخير لمنتخب مصر في غانا 2010.

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وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة مساء السبت، ومن المتوقع بأن يتم نقلها عبر قناة تايم سبورت المصرية وذلك عبر التردد الأرضي فقط، في حين ستنقل مجموعات قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، مباراة مصر وجنوب أفريقيا عبر قناة BeIN Sports MAX1، بتعليق المعلق المصري “علي محمد علي”.

تعليمات خاصة لجماهير إستاد القاهرة في مباراة مصر وجنوب أفريقيا

وكانت تعليمات خاصة قد صدرت من قبل اللجنة المنظمة للبطولة إلى الجماهير الغفيرة المتوقع حضورها في أستاد القاهرة من أجل مباراة مصر وجنوب أفريقيا، حيث أكدت بأن أبواب الإستاد سوف تفتح في الساعة الثانية عشر، في حين سيتم غلق الأبواب بالكامل عند الساعة 8 مساءًا، ولن يسمح بدخول أي شخص بعد هذا الموعد.

ويذكر بأن شركة تذكرتي، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نفاذ كل تذاكر مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور ال16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.