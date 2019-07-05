مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر كورة ستار kora star يلا شوت بدون تقطيع بث مباشر مباراة المغرب...

مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر livehd7 بنين والمغرب kora star مباراة المغرب وبنين بث مباشر kora extra كورة اتش دي مباراة المغرب وبنين الاسطورة المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت، تنطلق اليوم أولى مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر بين منتخب المغرب ومنتخب بنين، وقد صعد منتخب المغرب إلى مرحلة خروج المغلوب كأول للمجموعة الرابعة بينما استطاع منتخب بنين الوصول للمرحلة كأفضل ثالث من المجموعة السادسة والأخيرة.

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بنين والمغرب بث مباشر yalla shoot كورة أون لاين مباراة المغرب وبنين بث مباشر كورة جول livehd7 كورة لايف مباراة المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت كورة اكسترا كورة اتش دي مباراة المغرب وبنين الاسطورة، ويلتقي منتخب المغرب مع منتخب بنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والسادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية والرابعة بتوقيت جرينتش، وتُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق جواد بده.

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مباراة المغرب وبنين بث مباشر كورة لايف kora live كورة ماتش kora star مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر المغرب مباراة المغرب وبنين بث مباشر مشاهدة مباراة بنين والمغرب كورة ستار يلا شوت بلس، وقد أكد مصطفى حجي مساعد مدرب المنتخب المغربي أن اللاعبين قد أدوا بشكل جيد في مرحلة المجموعات وقد حققوا المطلوب منهم ولكن حرارة الجو قد أثرت بشكل سلبي عليهم ولكنهم يُحاولون تفادي هذه المشكلة في دور الستة عشر، كما أكد على أن مباراة بنين صعبة وليست سهلة فهو منتخب ظهر بشكل جيد في المجموعات.

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