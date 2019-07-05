يلا Morocco شوت مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر Kora Online  اسود الأطلس ضد البنين فى 1/8 نهائي...

يلا شوت رابط تابع لايف مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم مباشر Yalla Shoot match Morocco and Benin, Kora Online تابع لايف الاسطورة kora star. يواجه منتخب المغرب منافسه منتخب بنين على ملعب السلام، رابط الاسطورة livehd7 بث مباشر مباراة المغرب وبنين بدون تقطيع. ويأمل المنتخب المغربى فى تحقيق الفوز باللقاء المرتقب والحاسم، فيما يسعى منتخب بنين فى مواصلة تحقيق مفاجأته والتأهل.

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وتأهل منتخب المغرب فى المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقط بعد تحقيق العلامة الكاملة من ثلاث انتصارات على التوالى، مشاهدة مباراة المغرب وبنين الآن مباشر بدون تقطيع – مشاهدة مباراة المغرب وبنين مباشر hd – مشاهدة مباراة المغرب وبنين مباشر – مشاهدة مباراة المغرب وبنين كورة ستار – مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر – يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر اليوم بدون تقطيع – مشاهدة مباراة المغرب وبنين حيث فاز على منتخب كوت ديفوار فى الجولة الأولى بنتيجة 1-0، وفى الجولة الثانية ككر فوزه على منتخب ناميبيا بنتيجة 1-0، وفى ختام دور المجموعات فاز على منتخب جنوب أفريقيا بنفس النتيجة 1-0 .

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بطاقة اللقاء