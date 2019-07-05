المصرى البورسعيدى يحيى ذكرى رحيل مدربه شحتة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النادى المصرى البورسعيدى عبر صفحته الرسمية على تويتر الذكرى الثالثة والعشرين لمدربه الأسبق محمد صديق شحتة.

وكتبت الصفحة: "الذكرى الثالثة والعشرين لرحيل الكابتن محمد صديق شحتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر والنادى المصرى والذى قاد النسور الخضر موسم 1996/1995 ونجح خلاله فى قيادة الفريق لحصد المركز الرابع بعد أداء متميز على مدار الموسم".

وأنهى مجلس إدارة النادى المصرى بقيادة سمير حلبية، تجديد تعاقده مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لموسم جديد ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2020/2019.

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وكان مجلس إدارة النادى المصرى قد أتم إجراءات تجديد التعاقد مع حسام عياد حارس مرمى فريق تحت 20 عام بالنادى، لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2024/2023، كان الحارس حسام عياد والذي يلعب لصفوف فريق الشباب الفئة العمرية 1999 قد تم تصعيده لصفوف الفريق الأول خلال المواسم القليلة الماضية وذلك بعد ظهور الحارس بمستوى طيب مع كافة فرق قطاع الناشئين بالنادى المصرى خلال السنوات الأخيرة.

كما أتم مجلس إدارة النادى المصرى أولى صفقاته بالتعاقد مع المهاجم الليبى مفتاح طقطق بعقد يمتد لمدة موسمين اعتباراً من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2021/2020 لتكون تلك الصفقة هي أولى صفقات المصرى للموسم الجديد.