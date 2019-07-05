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شكرا لقرائتكم خبر عن سباق "الأهلى والزمالك" فى ميركاتو اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد ميركاتو كرة اليد سباقاً بين فريقى الأهلى والزمالك لتدعيم الصفوف قبل انطلاق موسم دورى المحترفين الجديد 2019 / 2020 والمحدد له شهر سبتمبر المقبل.
ويرصد الخليج 365 أبرز الصفقات التى أبرمها الأهلى والزمالك استعدادا للموسم الجديد فى التقرير التالى:الأهلى
نجح فريق الأهلى فى التعاقد حتى الآن مع الثلاثى أحمد عادل وباهر البدراوى من طلائع الجيش ومحمد جمال قادما من الجزيرة.
بينما تم تصعيد 3 لاعبين من فريق 98 هم الثلاثى عمر خالد الشهير بـ"كاستيلو" وأحمد راضى وعبد الرحمن طه، ويسعى مسئولو الفريق الأحمر إلى إنهاء صفقة سوبر خلال الساعات المقبلة.
الزمالك
نجح الزمالك فى التعاقد مع ثنائى الأهلى أحمد حسام ومصطفى خليل بعد استغناء الأهلى عن بعض نجومه هذا الموسم فى ظل النتائج السلبية التى حققها الفريق الأحمر بخشارة جميع البطولات و تحقيق بطولة كاس مصر فقط، فضلا عن محمد عبد الرحمن "بودى" لاعب سموحة والأهلى السابق ودودو صفا القادم من الجزيرة.
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