شكرا لقرائتكم خبر عن سباق "الأهلى والزمالك" فى ميركاتو اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد ميركاتو كرة اليد سباقاً بين فريقى الأهلى والزمالك لتدعيم الصفوف قبل انطلاق موسم دورى المحترفين الجديد 2019 / 2020 والمحدد له شهر سبتمبر المقبل.

ويرصد الخليج 365 أبرز الصفقات التى أبرمها الأهلى والزمالك استعدادا للموسم الجديد فى التقرير التالى:

نجح فريق الأهلى فى التعاقد حتى الآن مع الثلاثى أحمد عادل وباهر البدراوى من طلائع الجيش ومحمد جمال قادما من الجزيرة.

بينما تم تصعيد 3 لاعبين من فريق 98 هم الثلاثى عمر خالد الشهير بـ"كاستيلو" وأحمد راضى وعبد الرحمن طه، ويسعى مسئولو الفريق الأحمر إلى إنهاء صفقة سوبر خلال الساعات المقبلة.

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نجح الزمالك فى التعاقد مع ثنائى الأهلى أحمد حسام ومصطفى خليل بعد استغناء الأهلى عن بعض نجومه هذا الموسم فى ظل النتائج السلبية التى حققها الفريق الأحمر بخشارة جميع البطولات و تحقيق بطولة كاس مصر فقط، فضلا عن محمد عبد الرحمن "بودى" لاعب سموحة والأهلى السابق ودودو صفا القادم من الجزيرة.