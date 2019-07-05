شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يغيبون عن معسكر الأهلي فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب 8 لاعبين عن معسكر الأهلي فى إسبانيا والذى سيبدأ غداً، السبت، لأسباب مختلفة، بعدما أعلن مارتن لاسارتي المدير الفنى للفريق قائمة اللاعبين التى ستُسافر إسبانيا لخوض المعسكر الذى يخوض خلاله الأهلي 3 مباريات ودية.

وتضم قائمة الأهلي المسافرة إلى إسبانيا 33 لاعباً هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.

فيما يغيب عن المعسكر كل من شريف إكرامي، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما يغيب الرباعي محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا.