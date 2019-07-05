لاسارتى يتحدث عن دعم الجماهير الممتع للفراعنة فى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مارتن لاسارتى، المدير الفني للأهلي، ثقته فى قدرة المنتخب المصرى على الفوز على جنوب أفريقيا في بطولة أمم أفريقيا، مُتمنياً التوفيق للفراعنة فى رحلة التتويج باللقب الأفريقى للمرة الثامنة فى تاريخها.
وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا في التاسعة مساء اليوم ، السبت، باستاد القاهرة في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.
وأشاد لاسارتى، فى تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، بالحضور الجماهيرى الكبير الذى تحظى به مباريات المنتخب الوطني في استاد القاهرة، مؤكداً أن الدعم الجماهيرى أكثر من رائع، وأن الحضور المكثف في المدرجات يمنح الملعب شكلا جماليا مميزا.
وأضاف لاسارتى أنه تابع حفل الافتتاح الذى كان مميزا للغاية والبطولة جيدة جدا، مؤكدا أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطنى من أجل التتويج بالبطولة الثامنة.
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