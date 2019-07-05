شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الكاف فى مؤتمر صحفى: لم نتلق شكاوى بوجود تلاعب فى مباراة الكونغو وزيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث معاذ حجى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن شبهة وجود تلاعب بمباراة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوى التى انتهت بفوز الأول برباعية نظيفة وضمنت تأهل الفريق للدور التالى.

وعن أنباء التلاعب فى مباراة الكونغو وزيمبابوى، قال معاذ حجى، "لم نتلق أى خطابات أو شكوى بوجود تلاعب، والكاف لن يتسامح إذا تم إثبات التلاعب".

وأضاف حجى، "هناك صحيفة فى مدغشقر كتبت عن ذلك، ولم يؤكد أى شخص ما حدث، ولم نتلق أى خطابات أو شكاوى."