شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتبرأ من صفحات تنتحل شخصيته ويلجأ للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرأ محمود علاء، مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، من عدد من الصفحات التى تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكدًا أنها صفحات وهمية ولا علاقة له بها.

وأكد علاء أنه فوجئ بأشخاص ينتحلون شخصيته عن طريق تدشين صفحات تحمل اسمه وصورته على "فيس بوك" فضلاً عن تحدث تلك الأشخاص مع الجماهير بصفته.

وأشار مدافع الفراعنة إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانوينة ضد هؤلاء الأشخاص من أجل غلق تلك الصفحات المزيفة، محذرًا الجميع من التعامل مع تلك الصفحات الوهمية.



محمود علاء

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وكان محمود علاء تلقى عرضًا من الهلال السعودى، لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية، بعد تألقه مع الفريق الأبيض هذا الموسم ما أدى إلى انضمامه لصفوف الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وجاءت المفاوضات حاليًا من خلال وسطاء سواء مع مسئولى الزمالك أو اللاعب وذلك وفقًا لمصدر مطلع بالنادى الأبيض وإن إدارة قلعة ميت عقبة تنتظر العرض الرسمى من أجل البت فى تلك الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ويفضل مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى تحويل المفاوضات من الشفوية إلى الرسمية وذلك لحسم المسألة وتألق اللاعب مع منتخب مصر خلال مشاركته فى مباراتى زيمبابوى والكونغو بدور المجموعات بأمم أفريقيا وحصل على لقب أفضل لاعب فى مباراة زيمبابوى التى انتهت بفوز مصر بهدف نظيف، بينما قام أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بإعفائه من المشاركة فى مباراة الكونغو الأخيرة فى نهاية دور المجموعات وذلك لتجهيزه للمشاركة فى دور الـ16 مع الفراعنة.

يذكر أن محمود علاء تصدر قائمة هدافى الزمالك هذا الموسم، بعدما شارك فى 47 مباراة مع الأبيض بواقع 25 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، أحرز علاء 17 هدفًا مع الزمالك بواقع 14 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية وهدف فى كأس مصر، من بينهم 11 هدفًا من ركلات جزاء.