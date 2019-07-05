شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلى، المقابل المادى الذى سيحصل عليه سنويًا من الزمالك، حال إتمام التعاقد بين الأطراف الثلاثة بشكل رسمى.
ومازال مسئولو الزمالك فى مفاوضات مستمرة مع نظرائهم بالإسماعيلى للوصول لاتفاق نهائى من أجل ضم عواد، خاصة أن الحارس وقع للأبيض تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.
وينتظر الزمالك الحصول على موافقة الإسماعيلى لإتمام الصفقة، للإعلان عنها بشكل رسمى، خاصة أن اللاعب مازال مرتبطاً بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021 ، لاسيما أن الأبيض عرض ثلاثة لاعبين على الإسماعيلي هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا أو اختيار ثلاثة لاعبين من قائمة المعارين بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.
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