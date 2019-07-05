شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وغضب وفرحة وورقة وقلم.. المدربون فى أمم أفريقيا "لكل فعل رد فعل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منافسات دور المجموعات ببطولة امم افريقيا 2019 تأهل 16 منتخبا إلى منافسات دور الـثانى، هى كل من: المغرب، بنين، أوغندا، السنغال، نيجيريا، الكاميرون، مصر، و جنوب أفريقيا، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، غانا، تونس، كوت ديفوار، الجزائر، مالى، بالإضافة إلى غينيا.

وقبل انطلاق منافسات دور الـ 16 تباينت ردود أفعال المديرين الفنيين للمنتخبات خلال المباريات، فمع كل كرة يسددها اللاعبون أو فرصة يضيعونها يتم ترجمتها من خلال ملامح وجه المدير الفنى .

فمنهم من أبدى غضبه من خطأ لاعبه فى تسديد الكرة، ومنهم من اعترض على القرارات التحكيمية، وآخر تحرك على الخط وكأنه يتلاعب بالكرة بدلا من اللاعب، كما ظهر مدرب آخر يحسب تحركات لاعبيه فى المباراة بالورقة والقلم، بالإضافة إلى مدرب آخر جلس على ركبتيه فى أرض الملعب .

كل هذا فى الصور التالية ..



مدرب السنغال



اعتراض مدرب السنغال

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امونيكى



بلماضى وفرحة الفوز



جمال بلماضى



ريكاردو مانيتى



رينارد فى مباراة جنوب أفريقيا



رينارد مدرب المغرب



سيدورف مدرب الكاميرون ومساعده و المباراة بالورقة و القلم