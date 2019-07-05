شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تمرد محمد عواد.. الإسماعيلى يبحث عن حارس مرمى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى التنقيب عن حارس مرمى متميز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انقطاع محمد عواد حارس مرمى الفريق عن المران وتوقيعه لنادى الزمالك وإصراره على الرحيل.

ويرى الجهاز الفنى للإسماعيلى أن محمد فوزى حارس مرمى الفريق ظهر بمستوى متميز الموسم الماضى، ولكن لابد من وجود حارس كفء بجانب محمد مجدى، فى ظل مشاركة الدراويش فى البطولة العربية التى يطمح فى التتويج بلقبها.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

Advertisements

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.