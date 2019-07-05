الامارات | حتا يقترب من البرازيلي ريكاردو والتعاقد في الساعات القادمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مصدر رسمي لوكلاء اعمال اللاعبين مقرب من شركة كرة القدم لنادي حتا، قرب التعاقد الرسمي مع اللاعب البرازيلي ريكاردو فالينتي، لتمثيل الفريق الاول للإعصار في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، قادما من الدوري البرتغالي حيث سبق له اللعب في صفوف ناديي ماريتيمو وغيماريش، ويجيد اللاعب ريكاردو فالينتي اللعب بأكثر من مركز منها المهاجم الصريح داخل الصندوق، وكجناح ايمن، وان التوقيع على الكشوفات الرسمية سيتم خلال الساعات القادمة، بعد ان وصل للدولة واجتاز الفحوصات الطبية بشكل سليم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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