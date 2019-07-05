الامارات | موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 اليوم الجمعة بلقائين وتستمر لمدة أربعة أيام بنفس المعدل مباراتين يومياً ويبدأ المنتخب المصري مشوار استعادة اللقب الغائب عن خزائن الفراعنة بلقاء جنوب إفريقيا في مشوار صعب يبحث من خلاله رفاق محمد صلاح، إلى رسم الفرحة على وجوه الشعب المصري.

وستكون مباراة مصر أمام جنوب إفريقيا يوم غداً السبت في استاد القاهرة الدولي الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك بعد أن كان المنتخب المصري قد تصدر مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط من ثلاثة إنتصارات، كا تسبق مباراة المنتخب المصري قمة كروية أخرى تجمع نيجيريا مع الكاميرون (الساعة 8:00 مساءً) استاد الإسكندرية