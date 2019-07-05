الامارات | محمد صلاح “يمرض” ويغيب عن تدريبات "الفراعنة”

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح “يمرض” ويغيب عن تدريبات "الفراعنة” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن نجم منتخب "الفراعنة" محمد صلاح غاب عن تدريب المنتخب أمس الخميس بسبب مرضه وتعرضه إلى ”نزلة برد"، وذلك قبل يومين من خوض الفراعنة مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بمصر.

وأوضح اتحاد الكرة المصري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب الوطني، وذلك حتى لا تتفاقم حالته"، موضحا أن القرار أتى بالتشاور مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

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ويستعد المنتخب المصري لكرة القدم للقاء جنوب إفريقيا السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن ثمن نهائي البطولة

القارية المقامة في مصر حتى 19يوليو.

وأنهى المنتخب دور المجموعات متصدرا للأولى بالعلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه، في المقابل، حلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المغرب في الصدارة وكوت ديفوار



