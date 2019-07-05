شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لجنوب أفريقيا: منتخب مصر ليس صلاح وتريزيجيه فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم أن فريقه على أتم الاستعداد للمباراة المهمة أمام نظيره المصري غدا على استاد القاهرة ضمن مباريات دور ال١٦ لبطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) المقامة حاليا في مصر.

وقال باكستر، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة: «البطولة سريعة وخضنا ثلاث مباريات في وقت قصير ومواجهة منتخب الدولة المضيفة يمنحنا التفاؤل. نعلم شغفهم وتطلعاتهم وأعتقد أن الضغط الأكبر سيكون عليهم ونعلم أنه علينا أن نلعب جيدا وأن منتخب مصر فريق جيد وعلينا أن نكون مستعدين جيداً».

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وأضاف: «أنظر إلى الجماهير المصرية بطريقة إيجابية فنحن سنواجه أصحاب الملعب أمام جماهيرهم الغفيرة. ستكون مهمتنا أن نضع المنتخب المصري تحت ضغط والجماهير ستكون سلاحا ذو حدين وسنحاول استخدامها لصالحنا.»

وأوضح: «كل مبارياتنا في الدور الأول كانت قريبة من الحسم وانتهت بهدف أو لعبة واحدة. كنا نتطلع للفوز على المغرب ولم ننجح. علينا أن نجد طريقة للفوز على الفراعنة. نهاجم أفضل من الرجوع للدفاع، وإذا لم ننجح في علاج أخطائنا سنعاني جدا غدا.»

وأضاف: «منتخبا مصر والمغرب هما الأفضل في البطولة حاليا والأقرب للقب. علينا أن نلعب كفريق وأن نقدم كرة محترمة لإزعاج أصحاب الملعب... منتخب مصر ليس محمد صلاح ومحمود تريزيجيه فقط. لديهم لاعب ارتكاز مميز وقلبي دفاع كذلك. علينا أن نسبب المشاكل للجميع لضمان الخروج بنتيجة إيجابية غداً.»