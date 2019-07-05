شكرا لقرائتكم لاسارتى يعلن قائمة الأهلى لمعسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمت القائمة التي أعلن عنها مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى 33 لاعب وهم كلا من : علي لطفي وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربي بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ورمضان مصطفى. ويتابع لاسارتي الأداء الجيد للاعبي الأهلي الدوليين؛ كما صرح للموقع الرسمي للفريق ، مشيرا إلى أنه سواء محمد الشناوي أو وليد سليمان أو أيمن اشرف ومروان محسن، مؤكداً انه سعيد بمستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخبنا الوطني والذي حصد لقب أفضل حارس في مرحلة المجموعات. Advertisements وأضاف أن أيمن اشرف الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني قدم عروضا قوية أيضا في أمم إفريقيا وظهر بشكل أكثر من رائع، وأوضح أن مروان محسن يجتهد كثيرا ولكن مازال لديه الكثير ليقدمه.

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