شكرا لقرائتكم لاسارتى: واثق فى قدرة مصر على تخطى جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي على قدرة المنتخب المصري في الفوز على جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، مُتمنياً التوفيق للفراعنة في رحلة التتويج بلقب أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخها.

وأشاد المدير الفني للأهلي بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر ،مؤكداً أن الشناوي قدم مستوي متميز جدا وبالطبع نحن سعداء للغاية بالمستوي المتميز الذي قدمه في المباريات الأخيرة مع المنتخب.

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وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا في التاسعة من مساء اليوم ، السبت، بإستاد القاهرة في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

كماأشاد لاسارتي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي بالحضور الجماهيري الكبير الذي تحظي به مباريات المنتخب الوطني في استاد القاهرة ، مؤكداً أن الدعم الجماهيري أكثر من رائع، وإن الحضور المكثف في المدرجات يمنح الملعب شكلا جماليا مميزا.

وقال لاسارتي إنه تابع حفل الافتتاح الذي كان مميزا للغاية والبطولة جيدة جدا، مؤكدا أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني من أجل التتويج بالبطولة الثامنة.