شكرا لقرائتكم محمد عواد يطلب مليون دولار سنويًا للعب فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، المقابل المادى الذى سيحصل عليه سنويًا من الزمالك، فى حالة اتمام التعاقد بين الأطراف الثلاثة بشكل رسمى، حيث طلب الحارس الحصول على مليون دولار سنويًا بما يقرب من 17 مليون جنيه.

ومازال مسئولو الزمالك فى مفاوضات مستمرة مع نظرائهم بالإسماعيلى للوصول لاتفاق نهائى من أجل ضم عواد، خاصة وأن الحارس وقع للأبيض تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

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وينتظر الزمالك الحصول علي موافقة الإسماعيلي لإتمام الصفقة، للإعلان عنها بشكل رسمي، خاصة وأن اللاعب مازال مرتبط بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021 ، لاسيما وأن الأبيض عرض ثلاثة لاعبين على الإسماعيلي هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا أو اختيار ثلاثة لاعبين من قائمة المعارين بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.

وكان مصدر مقرب من عواد، أكد أن الحارس أبلغ الجهاز الفنى للإسماعيلي بعدم العودة للمشاركة في تدريبات الدراويش مجددًا.

ووضع مسئولو الزمالك، عواد بمثابة الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ومحمد أبو جبل حارس سموحة كخيار ثانى لدعم هذا المركز فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس وذلك خلال تدريبات المنتخب الوطنى وخضع اليوم للعملية الجراحية فى ألمانيا.