شكرا لقرائتكم المقاولون يدرس خوض وديتان استعدادا للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب إلى التدريبات غداً السبت وذلك بعد الانتهاء من معسكر الإسكندرية، الذي انطلق السبت الماضي على أحد الملاعب الفرعية لملعب برج العرب.

ويدرس الجهاز الفني للفريق خوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة 33 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام المقرر لها يوم 26 يوليو الجاري بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى .

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يذكر أن نادى المقاولون كان قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقا فى فنلندا، كما أنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.