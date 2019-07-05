شكرا لقرائتكم الدراويش فى رحلة البحث عن مساك بكان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث أعضاء اللجنة الفنية للإسماعيلي عن مساك قوى تمهيداً للتعاقد معه وذلك من خلال البحث عبر منتخبات كأس الأمم الأفريقية.

ويتابع الجهاز الفنى بمساعدة اللجنة الفنية المكلفة كان 2019 للبحث عن مهاجم وصانع ألعاب ومساك سواء فى البطولة أو خارجها تمهيداً للتعاقد معهما.

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وقرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، المشرف العام على قطاع الكرة تشكيل لجنة فنية لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر .

وتضم اللجنة كل من، إسماعيل حفني، عادل أبو جريشة، طارق زين، أبو طالب العيسوي، أشرف خضر، أحمد قناوي، عاطف عبد العزيز، أحمد فكري الصغير، محمد محسن أبو جريشة، غريب فتحي، إسلام كاظم، بالإضافة إلى محمود جابر، صبري المنياوي، عطية صابر أعضاء الجهاز الفني الحالي.

وبدأت اللجنة الفنية عملها بمتابعة جميع مباريات البطولة من داخل ملاعب المباريات، وذلك لاختيار أفضل العناصر المتاحة للانضمام للنادي الاسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين دوليين قادرين على عمل إضافة فنية.