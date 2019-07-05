شكرا لقرائتكم لاسارتى يشيد بأداء محمد الشناوى مع الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل ساعات من خوض مصر لمباراتها الهامة أمام جنوب افريقيا أشاد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر ،مؤكداً أن الشناوي قدم مستوي متميز جدا وبالطبع نحن سعداء للغاية بالمستوي المتميز الذي قدمه في المباريات الأخيرة مع المنتخب.

وتلعب مصر غدا في التاسعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد القاهرة في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

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ويتابع لاسارتي الأداء الجيد للاعبي الأهلي الدوليين؛ كما صرح للموقع الرسمي للفريق ، مشيرا إلى أنه سواء محمد الشناوي أو وليد سليمان أو أيمن اشرف ومروان محسن، مؤكداً انه سعيد بمستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخبنا الوطني والذي حصد لقب أفضل حارس في مرحلة المجموعات.

وأضاف أن أيمن اشرف الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني قدم عروضا قوية أيضا في أمم إفريقيا وظهر بشكل أكثر من رائع، وأوضح أن مروان محسن يجتهد كثيرا ولكن مازال لديه الكثير ليقدمه.