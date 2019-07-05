عماد النحاس يدرس خوض وديتين بعد معسكر الإسكندرية استعداداً للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب خوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة فى إطار الاستعداد لمواجهة النادى الأهلي، ضمن منافسات الجولة 33 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام المقرر لها يوم 26 يوليو الجارى بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى .

ويعود فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب إلى التدريبات غداً، السبت، بعد الانتهاء من معسكر الإسكندرية، الذى انطلق السبت الماضى على أحد الملاعب الفرعية لملعب برج العرب.

يذكر أن نادى المقاولون كان قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقا فى فنلندا، كما أنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.