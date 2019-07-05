شاهد أبرز 50 صورة فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا مصر 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت مصر أن تبهر العالم وتخطف الأنظار بالتنظيم المتميز لبطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها أم الدنيا وأرض الحضارة، ومع إسدال الستار على دور المجموعات شهد الجميع بروعة التنظيم وحفاوة الاستقبال المصرى الذى استوعب 24 دولة من الأشقاء فى القارة السمراء خلال هذا الدور، والذى أسفر عن تأهل 16 منتخباً فى مقدمتهم مصر والجزائر وتونس والمغرب والكاميرون وغانا والسنغال، حيث تدخل البطولة فى منحنى جديدا ومنافسة أصعب فى الدور المرتقب والذى تنطلق مبارياته اليوم الجمعة.

الكاميرون وبنين

مشهد البداية وحفل الافتتاح الأسطورى، والذى سبق مباراة مصر وزيمبابوى، حظى باهتمام إعلامى عربى وعالمى من نوع خاص، بعدما أبهرت مصر الجميع فى 15 دقيقة بدقة التنظيم وروعة المشهد الاحتفالى والذى جمع بين العروض الراقصة والموسيقى وفى القلب الحضارة الفرعونية بأهراماتها الشامخة لتكون شاهدة على العرس الأفريقى.

تونس وموريتانيا

أجواء جديدة ورائعة حفلت بها مدرجات الملاعب الست التى استضافت مباريات البطولة فى دور المجموعات، وتنوعت مشاهد التشجيع فى المدرجات بوسائل مستحدثة وجديدة، إلا أنها أبرزت روعة التآلف والحب العربى والأفريقى على حد سواء، وظهرت الأعلام العربية خلف كل ممثل عربى فى البطولة، كما ظهرت الجماهير المصرية فى مدرجات المنتخبات الأفريقية ترحب وتشجع، وهو ما برز بشكل واضح مع منتخبات غانا والكاميرون الذين استضافتهم جماهير الإسماعيلية على أنغام السمسمية.

الجزائروتنزانيا

الفوفوزيلا، ماسكات الرعب، فراعنة مصر، ثعلب الجزائر، أسود الكاميرون والتيرانجا والأطلسى، زينت المدرجات أيضا، وكان لحضور الجنس الناعم والأطفال طابع خاص بهذه البطولة، بعدما شعرت الجماهير بالأمان الكافى الذى وفرته الدولة المصرية لحمايتهم داخل وخارج ملاعب البطولة، وهو ما يوجه رسالة للعالم بأن مصر كانت وستبقى بلد الأمن والأمان.

المغرب وجنوب افريقيا

استحسان وتقدير الجماهير العربية والأفريقية للتنظيم المصرى خلال دور المجموعات انعكس فى لافتات الشكر والإشادة من قبل الجماهير على اختلاف انتماءاتها وأصولها لترفع عبارات الحب فى مصر وشعبها، وهو ما حول صناعة كرة القدم إلى أداة لتوحيد الشعوب ونشر رسالة الحب والسلام وانعكس ذلك فى المدرجات التى شهدت تواجد المشجع المصرى إلى جوار الجزائرى والمغربى والتونسى والكاميرونى وغيرهم فى أسمى معانى الروح الرياضية .

احتفال لاعبي غانا

إلا أن المشهد الأجمل كان فى عودة الجماهير المصرية إلى المدرجات بعد غياب طويل، ليثبتوا أنهم كانوا على قدر المسئولية، بعلم و ID وتذكرة لم تعد تباع فى سوق سوداء، ليكونوا على قدر الحدث مع التنظيم الرائع، فلا تسمع هتاف عدائى أو ألفاظ خارجة، وإنما أصوات تهتف بالنشيد الوطنى وشعارات فى حب مصر تلهب حماس الملعب.

عدسة الخليج 365 التقطت عن قرب أبرز مشاهد الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية، وفيما يلى أبرز 50 مشهدا تزينت بها مدرجات الملاعب المصرية .



احتفال محمد صلاح بالهدف



اسود المغرب



اعلام الدول العربية في المدرجات



الجماهير الايفوارية



الجماهير المصرية تتوافد على الاستاد



السنغال والجزائر



المنتخب



تريزيجيه في كرة مشتركة



تنظيف المدرجات



توافد الجماهير



تونس وموريتانيا



جاك سبارو



جانب من التوافد



جماهير المغرب ترفع صورة صلاح

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جماهير الجزائر



جماهير تونس



جماهير زيمبابوي



جماهير غانا



جماهير كوت ديفوار



جماهير مصر



جماهير مصر



جميلات المغرب



حضور الاطفال



ساديو مانى



غانا



غانا



غانا وغينيا



غينيا بيساو



فرجاني ساسي



فرجاني ساسي



فرحة لاعبي الجزائر بالتأهل



كوت ديفوار



محمد صلاح مع احد الاطفال



مشجع جزائري



مشجعين الجزائر



مشجعين كوت ديفوار



مصر والمغرب



منتخب مصر



مورتانيا



موريتانيا تشكر مصر