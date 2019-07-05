شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج لـ تايم سبورت: أتوقع تأهل المغرب والسنغال بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير فرج، نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر قدم أداءً غير مقنع حتى الآن فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال أحمد سمير فرج، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، "منتخب مصر يعتمد فقط على المهارات الفردية للثنائى تريزيجيه ومحمد صلاح، فضلا عن أن محمد الشناوى حارس الفراعنة يقدم بطولة ممتازة، ولكن مازال أداء أجيرى وتغييراته تثير علامات استفهام شديدة "

وأضاف سمير فرج، "لماذا لم يمنح أجيرى فرصة لأحمد على هداف الدورى للظهور فى تشكيلة الفراعنة، وأرى أن تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين يبقى تفسيره الوحيد أن هناك شيئاً خطأ فى إدارة المباريات رافضاً تحميل عبد الله السعيد مسئولية تراجع شكل المنتخب"

وتابع نجم المنتخب الوطنى السابق، "لم أفاجأ بمستوى تريزيجيه فهو دائماً لاعب رائع للغاية، وأتوقع أن يستثمر الفراعنة سلاح الأرض والجمهور فى المواجهات المقبلة لاستكمال مشواره للنهاية "

وعن المنتخب الذى فوجئ بأدائه، قال أحمد سمير فرج، "منتخب موريتانيا فريق منظم أقنعنى أداؤه، وكان يستحق التأهل للدور الثانى فى البطولة".

وعن توقعاته لمباريات اليوم، علق أحمد سمير فرج، "أتوقع تأهل المغرب والسنغال لدور الثمانية، فهناك أربعة فرق مرشحة للتتويج باللقب هى المغرب والسنغال والجزائر ومصر"

ويواجه منتخب المغرب نظيره بنين فيما يلتقى السنغال بنظيره اوغندا فى مباريات دور الـ 16 للكان مساء اليوم .

Advertisements

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت بإستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.