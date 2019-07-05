شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يضم 33 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ، السبت، لخوض المعسكر الإعدادى الذى يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

وضمت القائمة 33 لاعباً، هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.