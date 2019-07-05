شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على رحيل حمدى النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزمالك على رحيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل رغبة مسئولى النادى فى التعاقد مع لاعب أجنبى جديد لتدعيم صفوف الفريق.

ويضم الزمالك وسط صفوفه حاليًا 4 لاعبين محترفين، هم التونسيان حمدى النقاز وفرجانى ساسى، والمغربيان حميد أحداد وخالد بوطيب، ولا يمكن للأبيض ضم لاعب أجنبى جديد إلا بعد الاستغناء عن أحدهما، ومنح الزمالك الضوء الأخضر لتسويق النقاز، والبحث عن عرض مميز لرحيله عن القلعة البيضاء.

ويلتقى الزمالك فى السادسة مساء اليوم الجمعة مع ايل ليماسول بطل كأس قبرص، فى المباراة التى تعد أولى التجارب الودية للفريق الأبيض خلال معسكره الحالى فى قبرص والذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يوم.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان.