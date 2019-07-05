شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات مهمة عن مباراة أوغندا والسنغال فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط منتخب أوغندا لتحقيق مفاجأة جديدة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر عندما يواجه السنغال، فى التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

وسيطرت حالة من التوتر داخل أروقة معسكر منتخب أوغندا بعدما امتنع اللاعبون عن خوض التدريبات اعتراضاً على تأخر الحصول على مستحقاتهم المالية، قبل أن ينجح الاتحاد الأوغندى فى فض الإضراب وصرف المستحقات.

وأصدر الاتحاد الأوغندى بياناً أكد فيه أنه بالنظر إلى أهمية مواجهة السنغال فى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، فإن الاتحاد وافق على دفع 6 آلاف دولار إضافية على الشروط المتفق عليها مسبقا مع اللاعبين قبل انطلاق الكان 2019.

وفى المقابل، يطمح منتخب السنغال للظهور بشكل مغاير عما ظهر عليه فى الدور الأول، فى الوقت الذى يفتقد فيه لجهود حارسه الأساسى إدوارد ميندى الذى تعرض فيه لإصابة قوية بكسر فى إصبعه يمنعه من استكمال البطولة.

الخليج 365 يرصد 7 معلومات مباراة المغرب وبنين:

ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة السنغال وأوغندا

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ـ المباراة تقام على استاد القاهرة الدولى

ـ حل منتخب أوغندا فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط

ـ السنغال حجز مقعده بدور الـ 16 بعدما حل ثانياً فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط

ـ منتخب أوغندا تخطى دور المجموعات للمرة الأولى منذ 41 عاماً

ـ 6.150 مليون يورو هو حجم القيمة التسويقية لمنتخب أوغندا

ـ 385.300 مليون يورو حجم القيمة التسويقية لمنتخب السنغال الذى يضم ساديو مانى زميل محمد صلاح فى ليفربول الإنجليزى.