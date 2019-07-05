شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يكلف اللجنة الفنية للكان بالبحث عن "مساك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، أعضاء اللجنة الفنية للدراويش المكلفة بمتابعة كان 2019 بتكثيف البحث عن مساك قوى تمهيداً للتعاقد معه.

ويبحث الجهاز الفنى بمساعدة اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة كان 2019 فى البحث عن مهاجم وصانع ألعاب ومساك سواء فى البطولة أو خارجها تمهيداً للتعاقد معهما.

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وقرر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، تشكيل لجنة فنية لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر .

وتضم اللجنة كلا من: إسماعيل حفني، عادل أبو جريشة، طارق زين، أبو طالب العيسوي، أشرف خضر، أحمد قناوي، عاطف عبد العزيز، أحمد فكري الصغير، محمد محسن أبو جريشة، غريب فتحي، إسلام كاظم، بالإضافة إلى محمود جابر، صبري المنياوي، عطية صابر أعضاء الجهاز الفني الحالي.

وبدأت اللجنة الفنية عملها بمتابعة جميع مباريات البطولة من داخل ملاعب المباريات، وذلك لاختيار أفضل العناصر المتاحة للانضمام للنادي الاسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين دوليين قادرين على عمل إضافة فنية.